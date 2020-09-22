Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de olası çatışma riskini bertaraf etmeye yönelik NATO görüşmeleri sürüyor.

Türk ve Yunan askeri yetkililer bugün 5'inci kez Brüksel'deki NATO Karargahı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüşmesi sonrası Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmeler 4 hafta önce başladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre toplantı bugün 13.00 itibarıyla başladı. Toplantıda bir kez daha Türk ve Yunan yetkililer toplantıda ayrıştırma usulleri ele alındı.

Bir sonraki toplantı önümüzdeki hafta

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta yapılmasının planlandığı belirtildi.

Genel Sekreter Stoltenberg, iki NATO üyesinin kazara sıcak çatışmaya girmesini önleyecek bir mekanizma kurulması gerektiğini söylemiş, askeri yetkililer arasındaki teknik görüşmelerin Almanya arabulucuğundaki siyasi müzakerelere de katkı sağlamasını umduğunu açıklamıştı.