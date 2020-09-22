Yerli ve milli imkanlarla üzerindeki zırhlardan çok sayıda koruyucu sisteme kadar farklı unsurları için çalışmaların sürdüğü Türk zırhlıları gelecek dönemde ‘robotik kol’ kabiliyetine de sahip olabilir.

Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yer alan ve bir tanka robotik kolun entegre edildiğini gösteren fotoğraf ve söz konusu sistemi değerlendirdi.

Çok farklı sistemler geliştiriliyor

Görüntülerde BMC’nin ürettiği Mayına Dayanıklı – Pusuya Karşı Korumalı Kirpi II aracının görüldüğünü belirten Küçük, daha önce Kirpi I ve Ejder Yalçın araçlarına da görselde yer alan robotik kola benzer bir sistem entegre edildiğini ancak söz konusu araçların TSK tarafından sipariş edilmediğini hatırlattı.

[Türkiye'nin zırhlıları çok sayıda ülkeden talep görüyor. Foto: AA]

Kamuoyunun Kirpi II’yi ise ilk kez robotik kol ile gördüğünün altını çizen Küçük, şöyle devam etti:

“Aslında görselde yer alan Kirpi üzerindeki sistem sadece robotik koldan oluşmuyor. Öncelikle görselden yapılabilecek teşhis ile aracın üzerinde ASELSAN ETİ (El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İnceleme Sistemi) bulunduğu değerlendirilebilir.

Bu sistem sadece müdahale değil aynı zamanda bir tespit sistemi. ASELSAN ETİ’de EYP Tespit, EYP İnceleme, EYP Etkisizleştirme ve uzaktan kontrol imkânı sağlayan Güvenlik Yönetim Araçları bulunuyor.

ETİ’nin içerisinde robotik kolun yanı sıra YANKI (Akustik Atış Yönü Tespit Sistemi) ve GERGEDAN (Aktif Köreltme/Karıştırma Sistemi) bulunuyor. Bu sistem uzaktan kumandalı EYP’lerin etkisiz hale getirilmesi sırasında patlatılmasını önlemek için kullanılıyor. Ayrıca Şahingözü termal kamera, güvenlik yönetim yazılımı ve Sismik Algılayıcı (menfez ve kritik noktalara yerleştirilerek ETİ aracına veri aktarır) bulunuyor."

[Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük.]

EYP imhasında kritik roller üstlenecek

Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, ASELSAN tarafından geliştirilen ETİ’nin (El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İnceleme Sistemi) bir bütün olarak EYP imhasında çok kritik roller üstlenebileceğine işaret etti.

ETİ’nin yol kenarlarına ve menfezlere yerleştirilen EYP’leri, kumanda kablolarını belli bir mesafeden tespit ederek müdahale edebildiğine dikkat çeken Küçük, şunları söyledi:

“Söz konusu sistem EYP’lerin güvenli mesafeden etkisiz hale getirilmesi için önemli bir ürün. Güvenlik güçlerimizin üstün çabası ve sınır ötesinde kurulan güvenlik hatlarımız ile ülkemizin içerisindeki EYP saldırılarında azalma olsa da özellikle Irak ve Suriye’de görev yapan personelimiz hala önemli ölçüde EYP ve mayın tehlikesi ile karşı karşıya görev yapıyor.

Ayrıca askerlerimiz Libya’da da mayın ve patlayıcı imhasında görev alıyor. Bu görevlerde insansız kara araçlarını da kullanan askerlerimiz için konvoy, intikal gibi durumlarda EYP ve mayın tehlikesine karşı Kirpi II ve ETİ ikilisi daha çok önem arz ediyor.”

Çok fazla örneği yok

Fatih Mehmet Küçük, bu tip araçların çok fazla örneği bulunmadığını belirterek, özel bir araç olması nedeniyle pazar paylarının küçük olduğunu söyledi.

ABD’li firmaların ürettiği Buffalo ve RG-33 araçlarının bu şekilde ‘patlayıcı temizleme’ versiyonları bulunduğu bilgisini paylaşan Küçük, “ABD tarafından Afganistan başta olmak üzere çeşitli coğrafyalarda kullanılan araçlar çeşitli ülkelere de ihraç edildi. Ancak bu araçların halihazırda üretimi devam etmiyor. Bizim sistemlerde ise Kirpi II altyapısının kullanılması ihracat için avantaj oluşturuyor. Kirpi II bilindiği üzere Suriye, Irak ve ülke içerisindeki operasyonlarda halefi Kirpi ile son derece başarılı bir operasyonel geçmişe sahip” şeklinde konuştu.