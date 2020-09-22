Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde ateşli silah yaralanması nedeniyle aynı iki hastada getirildi. Ağır yaralı A.Ö. canlandırma ünitesine alındı ancak 1 saatten fazla süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Acil servis sorumlu hekimi, hastanın babasına ölüm haberini verdi. Bunun üzerine hasta yakınları, vefat eden yakınlarını görmek için içeri girmek istedi. Kalabalık grubun canlandırma odasına, şartları zorlayarak girmek istemesi üzerine görevli sağlık çalışanları barikat kurup kapıyı kapalı tutmaya ve hasta yakınlarını engellemeye çalıştı. Hastane güvenliği ve emniyet güçleri, gruba müdahale etti. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Konuyla ilgili gece sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabah saatlerinde de yazılı açıklama yaptı.

"Güçlü uyarı değeri taşıyor"

Sağlık çalışanlarının örneği çok görülen şiddet olaylarından bir yenisinin yaşanacağı endişesi ile kapıyı kapalı tutmaya ve hasta yakınlarını engellemeye çalıştığını belirten Koca, hastane güvenliği ve emniyet güçlerinin olaya kısa sürede müdahale ettiğini ve adli sürecin başlatıldığını söyledi. Hiçbir sağlık çalışanının zarar görmediğini ama olayın herkes açısından “güçlü uyarı” değeri taşıdığına dikkat çekti.

Koca açıklamasına şöyle devam etti: “Şiddet olayları, nadir rastlanan olay değil, artık, her an muhtemel olaylar haline gelmeye başlamıştır. Sağlık çalışanına yönelik şiddet, en başta, uygarlığın temel ilkesi olan insana saygı ilkesine aykırıdır. İnsana saygı, insanca davranışlar içinde en insanca olanıdır. Şiddet olaylarının, sağlık hizmetlerinin kalitesini kaçınılmaz biçimde düşüreceğini ise kabul etmek zorundayız. Bu yaralayıcı, tedirginlik uyandıran şiddet gerçeğini, toplum-devlet birlikteliğinde rehabilite etmek görevimizdir.”



“Hem yasayı hem ahlakı güçlü tutmalıyız”



Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için kararlılıkla mücadele edeceğini vurgulayan Bakan Koca, “Çalışma arkadaşlarımıza destek vermeyi hep öncelik kabul edeceğiz. Tıpkı tıbbın hastaya karşı davranışımız için geliştirdiği meslek ahlakı gibi, sağlık çalışanına karşı davranış için de bir kültür oluşturulmasına ise toplumun duyarlı kesimleri, birlikte ön ayak olmak zorundayız. Hem yasayı hem ahlakı güçlü tutmalıyız” dedi.



“Kötü gün dostlarımız sağlık çalışanlarımızdır”



Vatandaşları sağlık çalışanlarına saygıya davet eden Bakan Koca açıklamasını şöyle tamamladı:



“Toplumumuzdan isteğim şudur: Dünyanın en fedakâr sağlık çalışanları olduklarını bu salgın döneminde bir kez daha ispatlayan evlatlarınıza, dünyanın örnek alacağı sevgi ve saygıyı gösterelim. Sağlık çalışanlarımıza saygıyı bir insanlık kalitesi olarak görelim. İyi gün dostu her zaman bulunur. Kötü gün dostlarımız sağlık çalışanlarımızdır.”

Vali Şahin: Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacak



Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklama ile olayı kınadı. Şahin, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.