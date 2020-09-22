AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir Türk denizcilik şirketinin yaptırım listesine alınması karşısında, Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "AB Dış İlişkiler Konseyi’nin bugünkü toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "AB bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa, bu taraflı tutumundan vazgeçmeli, Türkiye ile istişare ve iş birliği içinde hareket etmeli" denildi.