Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'den Yunanistan'a 'Sevilla haritası' yanıtı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir” ifadeleri kullanıldı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir”
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: abd Yunanistan Sevilla haritasıSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 23:29
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