Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek üst düzeyli toplantıya video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sayın Genel Kurul Başkanı, sayın Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın saygıdeğer başkanları, sevgili gençler sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla saygı ile selamlıyorum.

"Yıl dönümleri muhasebe yapmak için değerli birer fırsattır"

Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 75. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Yıl dönümleri bir kutlama vesilesi olduğu kadar muhasebe yapmak için de değerli birer fırsattır. Birleşmiş Milletler'in 75. yaşının da tüm dünya için böyle bir fırsata vesile olmasını diliyorum. İnsanlık olarak koronavirüs salgını başta olmak üzere, sağlığımızı, ekonomimizi, toplumsal barışımızı ve geleceğimizi etkileyen birçok önemli sorunla yüzleşiyoruz.

"COVID-19 salgını adaletsizlik ve eşitsizlikleri çok daha keskin hale getirmiştir"

Dünya genelinde 170 milyon insanın acil yardıma ve korumaya ihtiyaç duyduğu bir tablo ile karşı karşıyayız. Açlık çekenlerin sayısı 820 milyonu aşarken, 70 milyondan fazla insan da çatışma ve baskılardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. COVID-19 salgını maalesef dünyadaki bu adaletsizlik ve eşitsizlikleri çok daha keskin hale getirmiştir. Dünyanın milli gelire göre en fazla yardım yapan ülkesi olarak elimizdeki tüm imkanlarla salgının yol açtığı sıkıntıları hafifletmeye çalıştık.

"Dünyanın 146 ülkesine tıbbi malzeme ve teçhizat gönderdik"

Bu süreçte kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken, din, dil, ırk, kıta ayrımı gözetmeden dünyanın 146 ülkesine tıbbi malzeme ve teçhizat gönderdik. Aşırı kazanç hırsı, güç temerküzü ve sömürgeciliğin yeni metotlarla devam ettirilmek istenmesi, küresel sistemin adalet dağıtmasının önündeki en büyük engeldir. Suriye, Filistin, Yemen, Afganistan başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde bir türlü sağlanamayan istikrar bunun ispatıdır.

"Güvenlik Konseyi'ni reforma tabi tutmamız gerekiyor"

Ortaya konulan ideallere rağmen Birleşmiş Milletler sistemi, ne çatışmaları önlemede ne de başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabiliyor. Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenmiş yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimiz görüyoruz. Birleşmiş Milletler sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyi'ni reforma tabi tutmamız gerekiyor.

7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir konsey yapısı, adil de sürdürülebilir de değildir. Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir konsey mimarisi, insanlık için tercihten öte zorunluluk halini almıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun da güçlendirilmesi ve canlandırılması sorunlarımızın çözümüne katkı yapacaktır.

"İstanbul'un BM merkezine dönüşmesi barış çabalarına destek verecektir"

Kıtaların kavşak noktası olan İstanbul'un bir Birleşmiş Milletler merkezine dönüşmesi küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir.

75. Genel Kurul Başkanlığı görevini Kıdemli Diplomat Volkan Bozkır'ın üstlenmesi Türkiye için iftihar vesilesi olduğu kadar uluslararası toplum bakımından da bir şanstır. Türkiye'ye gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler sistemine desteğimizi ve katkılarımızı sürdüreceğimizi bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum.