CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Türkiye'nin bir deprem gerçeği olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Eğer biz ülke olarak deprem gerçeğini kabul ediyorsak, gerekli önlemlerin alınması için çaba göstermemiz gerekiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Her depremden sonra aynı şeyi yapıyoruz. Değişen bir şey yok. Deprem olduğunda hiç can kaybı olmadan nasıl depremi atlatabiliriz, bunu düşünmek zorundayız. Mal kaybı nasıl olmaz bunu düşünmeliyiz, yaralı sayısını nasıl azaltabiliriz? Bunu düşünmek zorundayız. Siyaset kurumu bunu çözmeli." ifadelerini kullandı.

Yasaların birbiri ile tutarlılığı olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Yasalar çıkıyor, her depremden sonra bir yasa çıkıyor. Ama yasalar ihtiyaçlara cevap vermiyor" dedi.