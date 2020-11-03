Haber Giriş: Kaynak: AA
Ayda da Türkiye'yi selamladı
[Fotoğraf: AA]
Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin'in hastanede çekilen fotoğrafları yayınlandı.
İzmir depreminin mucize kızı Ayda'nın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Küçük kızın hastanede çekilen yeni fotoğrafları yayınlandı.
Türkiye'ye el sallayan Ayda hasta yatağında kendisine hediye edilen bebeklerle oynuyor.
Dün depremden 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perincek de TRT kamerası aracılığıyla Türkiye'ye el sallamıştı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 16:16
Son Haberler
- 16:16
- 16:04
- 15:52
- 16:06
- 16:16
Sıradaki Haber
Ayda'yı hayata bağlayan dokunuş
Yükleniyor lütfen bekleyiniz