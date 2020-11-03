Türkiye'nin mucize çocuğu Ayda Gezgin'in enkazda müdühale sırasında çekilen görüntüleri çocuksu masumiyetini ve göz yaşartan metanetini ortaya koydu.

Tunceli AFAD Ekibi Başkanı Cem Erdoğan küçük kızı konuştururken bir yandan da elini sıkı sıkı tutup okşadı. Küçük kız kendisini sakinleştiren eli hiç bırakmak istemiyordu.

Ayda ve kahramanının o anlardaki diyalogları şöyleydi:

- Cem Erdoğan: Atakan’ı çıkardık dışarda seni bekliyor. En çok neyi özledin. Seni çok seviyoruz biz tamam mı. Sen bir tanesin, sen çok güzelsin, korma benim güzelim, güzel kızım. Adımı öğrendin değil mi? Neymiş... Cem...

Ayda: Cem.



Cem Erdoğan: Kurban olurum ben senin o diline.



Cem Erdoğan: Bak herkes burada. Baban seni bekliyor. Benim elim sende. Hep yanındayım ben. Aferin benim güzelime...



