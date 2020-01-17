CHP Parti Meclisi, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi.

Toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.

"2020 yılı için asgari ücret 2500 olmalıdır dedik. Bunlar net 2 bin 324 lira verdiler. Şimdi biz başta büyükşehir belediye olmak üzere hangi rakamı telaffuz ettiysek o olacak. Önümüzdeki süreçten itibaren bütün CHP’li tüm belediyelerde asgari ücret net 2.500 olacak. Buradan asgari ücretliye net 2 bin 500 veren bütün belediye başkanlarımızı yürekten kutluyorum."

Kaynak: TRT Haber