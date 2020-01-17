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Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyelerde asgari ücret net 2 bin 500 TL olacak17 Ocak 2020 Cuma 14:09 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 14:15
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'li tüm belediyelerde asgari ücret net 2 bin 500 lira olacak." dedi.
CHP Parti Meclisi, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi.
Toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.
"2020 yılı için asgari ücret 2500 olmalıdır dedik. Bunlar net 2 bin 324 lira verdiler. Şimdi biz başta büyükşehir belediye olmak üzere hangi rakamı telaffuz ettiysek o olacak. Önümüzdeki süreçten itibaren bütün CHP’li tüm belediyelerde asgari ücret net 2.500 olacak. Buradan asgari ücretliye net 2 bin 500 veren bütün belediye başkanlarımızı yürekten kutluyorum."
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu