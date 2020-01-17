Kanal İstanbul için ihale çalışmaları sürerken, projenin görüşe açılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu hazırlığında 33 bilim dalında 200'e yakın akademisyenin görev aldı.

Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinden geçen proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Aralık ayında askıya çıkarılan ÇED raporu ile ilgili karar verildi.

Ankara'da basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını söyledi.

Proje 45 kilometre uzunluğunda

Uzunluğu 45 kilometre olacak proje güzergahında yer alan diğer kurum ve kuruluşlara ait mevcut altyapı kavramsal deplase çalışmaları, ilgili kurumlarla mutabık kalınarak hazırlandı. Proje bedeli 75 milyar lira olan Kanal İstanbul'un, kamu özel iş birliği modeliyle hayata geçirilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında 7 kara yolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demir yolu geçişi, 2 metro geçişi yapılması öngörülüyor.

Kanal İstanbul'dan kara yolu ve demir yoluyla oluşturulacak güzergahlar ise D-020 kara yolu geçişi, Kuzey Marmara Otoyolu (KMO), TCDD hızlı tren hattı geçişleri, Sazlıbosna kara yolu geçişi, KMO kesim-7 geçişi, TCDD Halkalı-Kapıkule konvansiyonel demir yolu hattı, Mahmutbey-Esenyurt metrosu, TEM otoyolu geçişi, Yenikapı-Sefaköy-Beylikdüzü metrosu, D-100 kara yolu geçişi olarak planlandı.

Kaynak: AA