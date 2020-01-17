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Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü17 Ocak 2020 Cuma 00:06 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 00:25
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien telefonda görüştü.
Görüşmede, İdlib mutabakatına uyulması ve Libya ateşkesinin hayata geçirilmesi konularında mutabık kılındı.
Kaynak: TRT Haber