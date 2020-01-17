MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti muhabirleriyle dün bir araya geldi, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül sonrası hükümetleri darbecilerin kurduğunu belirten MHP lideri Bahçeli, "15 Temmuz başarılı olsaydı başbakan kim olacaktı?" diye sordu.

"Şu an Silivri’de Sincan’da olanlar, hükümeti kiminle kuracaktı? Cumhurbaşkanı, başbakan, kim olacaktı? 'FETÖ’nün uzantısı siyasi ayağı bunlar olsa gerekir' diyoruz. 'CHP içinde, MHP içinde, bürokrasi içinde varsa çıkarın' diyoruz. Yurtta Sulh Konseyinin asker kanadı Silivri’de, Sincan’da. Siyasi kanadı nerede? Çankaya'da mı Bahçelievler’de mi İstanbul’da mı?"

"5 parti hakimlik mi, savcılık mı yoksa dinleme mi yapacak?"

Bahçeli, "CHP'nin komisyon kuralım" çağrısına "5 parti hakimlik mi savcılık mı yapacak?” diye tepki gösterdi. "Bunu çok saptırıyorlar." dedi.

"CHP, ‘siyasi ayağı kimdir? Bahçeli imzalasın biz de arkasından gidelim’ diyor. Sizin benim arkamdan gelme şansınız yok. Arkamdan da dolaşmanıza ben zaten müsaade etmem. CHP’nin kuracağı komisyonla bu iş olmaz. 5 parti hakimlik mi savcılık mı yoksa dinleme mi yapacak?"

"Kılıçdaroğlu ByLock'çu dediği vekilleri savcıya vermezse suç duyurusu yapacağız"

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz sonrası yaptığı açıklamaları hatırlattı.

"'AK Parti’de 120 ile 180 arasında ByLock'çu vekil var’ diyor. Şu ByLock'çu vekilleri götür Cumhuriyet Başsavcılığına ver. Eğer vermiyorsan, senin hakkında biz suç duyurusunda bulunacağız. 'Tıpış tıpış gel kendi ayaklarınla isimleri ver' diyeceğiz."

"Libya politikamız başarılı"

Dış gelişmeleri de değerlendiren Bahçeli, Libya konusunda Türkiye'nin izlediği politikanın başarısına vurgu yaptı.

"Moskova’dan kaçan ama Berlin’de yakalanan bir Hafter ile Türkiye zannediyorum Libya’daki ateşkesi de başaracaktır."

Kaynak: TRT Haber