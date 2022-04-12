Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 15:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kılıçdaroğlu: Akılcı çözümlerimizi halka iyi anlatın
[Fotoğraf: AA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sorunlara akılcı çözümler üreten parti olduklarını söyleyerek parti teşkilatlarına "CHP'nin politikalarını iyi anlatın" talimatı verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti;
İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, bütün söylemlerimiz, bütün çözümlerimizi alana taşımak zorundadır. Esnafa, taksiciye, ev kadınına, sanayiciye, tüccara, ithalatçıya, ihracatçıya, toplumun her katmamına söylemlerimizi taşımak zorundadır.
Çünkü biz sadece sorunları dile getiren bir parti değiliz. Bunun ötesinde her soruna akılcı çözümler üreten bir partiyiz. Bizim akılcı çözümlerimizi anlattığınız sürece dillendirdiğiniz sürece ve bunu sürekli yaptığınız sürece halk bizi iktidara getirecek.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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