CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti;

İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, bütün söylemlerimiz, bütün çözümlerimizi alana taşımak zorundadır. Esnafa, taksiciye, ev kadınına, sanayiciye, tüccara, ithalatçıya, ihracatçıya, toplumun her katmamına söylemlerimizi taşımak zorundadır.

Çünkü biz sadece sorunları dile getiren bir parti değiliz. Bunun ötesinde her soruna akılcı çözümler üreten bir partiyiz. Bizim akılcı çözümlerimizi anlattığınız sürece dillendirdiğiniz sürece ve bunu sürekli yaptığınız sürece halk bizi iktidara getirecek.