Haber Giriş: Kaynak: AA
Kentsel dönüşümde hedef 1,5 milyon konut
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var. 300 bini İstanbul'da olmak üzere, 5 yıl içinde bu konutların dönüşümünü sağlayacağız." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD tarafından İstanbul’da düzenlenen 17 Ağustos Anma Etkinlikleri programına katıldı.
Bakanı Kurum, burada yaptığı konuşmada, "Acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var. 300 bini İstanbul'da olmak üzere, 5 yıl içinde bu konutların dönüşümünü sağlayacağız. 81 ilimizde bu çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz." dedi.
Etiketler: kentsel dönüşümSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:32
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