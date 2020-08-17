Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD tarafından İstanbul’da düzenlenen 17 Ağustos Anma Etkinlikleri programına katıldı.

Bakanı Kurum, burada yaptığı konuşmada, "Acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var. 300 bini İstanbul'da olmak üzere, 5 yıl içinde bu konutların dönüşümünü sağlayacağız. 81 ilimizde bu çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz." dedi.