Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Türkiye genelindeki tarihi konut satışıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıklamasında, "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı" ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak, vatandaşların en sahibi olmasında kamu bankalarının önemini vurgulayarak, "Bankalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.