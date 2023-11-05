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TRT Haber 05.11.2023 10:25

Kentsel dönüşüm ile Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifleri Meclis'e geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun mesaisine bu hafta da devam edecek. Genel Kurulda kentsel dönüşüm düzenlemesi ele alınacak. Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına ilişkin kanun teklifi ile dört bakanlığın bütçesi ilgili komisyonlarda görüşülecek.

Kentsel dönüşüm ile Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifleri Meclis'e geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta da yoğun mesai yapacak.

Meclis Genel Kurulunda kentsel dönüşümü hızlandıracak kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme,kentsel dönüşümde salt çoğunluk kararının yeterli olmasını öngörüyor.

Tespit ve tebliğ işlemleri de hızlanacak. Hak sahibinin dönüşüm için mali gücünün olmaması durumunda devreye devlet girecek. Mali yardım yapılacak. 21 maddelik kanun teklifinin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

Aile ve Gençlik Fonu kuruluyor

Meclisin gündem maddelerinden biri de Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi.

Düzenleme ile yeni evlenecek gençlere 150 bin lira 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek.

Ailenin korunmasını sağlayacak olan teklifin pilot uygulaması depremin yaşandığı illerde başlayacak. Kanun teklifinin bu hafta Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.

Bütçe görüşmeleri sürüyor

Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin görüşülmelerine de devam edilecek.

Hafta boyunca Sanayi ve Teknoloji, İçişleri, Sağlık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.

Siyasi parti liderleri de Salı ve Çarşamba günü partilerinin Meclis'teki grup toplantılarında milletvekillerine hitap edecek.

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