Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 23:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Filenin Sultanları'na tebrik
[Fotoğraf: AA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yenerek, 4'te 4 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yenerek, 4'te 4 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, "Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yapan Filenin Sultanlarını yürekten kutluyorum. Harikasınız" dedi.
Avrupa Şampiyonası’nda 4’te 4 yapan #FileninSultanları’nı yürekten kutluyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 23, 2021
Harikasınız!
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu Voleybol
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