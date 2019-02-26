CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart'taki seçimler öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında bir süredir yapılan çalışmalar tamamlandı.

26 ilde 32 miting

Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu, seçime kadar 26 ilde toplam 32 miting gerçekleştirecek.

Mitinglerin 7'si İstanbul'da, 4'ü Ankara'da, 3'ü Bursa, Mersin ve Hatay'da, 2'si ise Adana'da yapılacak. Belirlenen diğer illerde ise Kılıçdaroğlu 1'er miting yapacak.

Mitinglerine yarın Batman'dan başlayacak Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta Bursa'da, 1 Mart'ta Mersin'de, 2 Mart'ta Muğla'da ve 3 Mart'ta da Ankara'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Akşener ile 3 ortak miting

Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de ortak 3 miting yapacak. Bu kapsamda, 6 Mart'ta Denizli, 7 Mart'ta Aydın, 17 Mart'ta ise Balıkesir'de iki lider vatandaşlara hitap edecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Karadeniz Bölgesi'nde ise Artvin, Ordu ve Giresun'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

Planlamanın, salon toplantıları, mahalle ve ilçe mitingleri şeklinde yapıldığı, Kılıçdaroğlu'nun gittiği şehirlerde mitinglerin yanı sıra ev ve iş yerleri ziyaretleri de yapacağı öğrenildi.

Mersin'e özel önem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti'nin büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için aday gösteremediği Mersin'e miting programında özel bir yer verildiği belirtildi.

Bu çerçevede 1 Mart'ta Mersin'de olması beklenen Kılıçdaroğlu, 7 ve 16 Mart'ta da Mersinlilerle buluşacak. Gelişmelere göre, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Mersin için de ortak bir miting planlaması yapılacak.

Kaynak: AA