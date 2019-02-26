Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valilik Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

“Daha istikrarlı bir Türkiye için sizlerin desteğini bekliyoruz”

11 ay sonra yeniden Giresun’da olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugün 26 bin Giresunlu kardeşimle burada bütünleştik. Giresun daima milli iradenin, milletin adamının yanında durdu. Önümüzde 31 Mart imtihanı var, dönmemiz gereken son bir viraj var. Giresun yüzde 64,5 oy oranı ile cumhurun ittifakına sahip çıktı. Ülkemiz için, daha istikrarlı bir Türkiye için sizlerin desteğini bekliyoruz. 31 Mart seçimleri milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı olsun, barışa ve huzura vesile olsun.

“IMF’nin kapısına siz gittiniz, oralardan borcu siz aldınız”

Muhalefetin engellemeleri karşısında yıkılmadık, daima kendimizle yarışarak bugünlere geldik. 23,5 milyar dolarlık IMF borcunu sıfırladık. Davos’ta IMF Başkanına, “Türkiye’nin başbakanı benim, siz Türkiye’yi yönetemezsiniz” dedim. Bay Kemal, IMF’nin kapısına siz gittiniz, oralardan borcu siz aldınız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 23.5 milyar dolarlık IMF borcunu sıfırladık, Davos’ta IMF başkanına siz Türkiye’yi yönetemezsiniz dedim.https://t.co/ilZ3hOAOpE pic.twitter.com/FOgIxyobBH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Şubat 2019

Dünyada milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan Türkiye var. Bugün kendine sığınan kardeşlerini zalimlere teslim eden bir Türkiye yok.

Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te teröristlerin inlerine girdik, giriyoruz. Bu sabah 7 DHKP-C’liyi inlerinde bulduk ve polislerimiz onları aldılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te teröristlerin inlerine girdik, giriyoruz.https://t.co/ilZ3hOAOpE pic.twitter.com/oT6UQJ4bbB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Şubat 2019

“Şehir eşkıyalarına cici çocuklar diyen bir CHP gördük”

Bugün Ege’de, Karadeniz’de haklarını savunan, donanması güçlü bir Türkiye var. İçeride ne söylerse söylesinler dışarıda konuşurken daha hassas dil kullanırlar, kimlerle fotoğraf verdiklerine dikkat ederler, dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini teröristlere şikayet eden bir muhalefet yoktur.

Yatırımlardan rahatsız olan, yasaklardan medet uman bir muhalefet gördük. Çukur eylemlerinde şehir eşkıyalarına cici çocuklar diyen bir CHP gördük. Bizdeki kimi siyasi partiler, hükümetin yaptığı her işe, attığı her adıma kaşı çıkmayı muhalefet yapmak zannediyor.

“31 Mart akşamı hepsi bir olsun, toplansınlar”

Hizmet ve yatırım karşıtlığını muhaliflikle eş değer görüyorlar. Ülkenin bekasını, insanımızın geleceğini ilgilendiren konularda bırakın hükümete destek olmayı daha yıkıcı, daha uzlaşmaz davranıyorlar. 31 Mart akşamı hepsi bir olsun, toplansınlar. İnşallah benim aziz milletim bunları paketlemek suretiyle sandığa gömecek, ben buna inanıyorum.

“Cumhur İttifakı’nı mezara kadar götüreceğiz”

Batı’da AK Parti’ye, MHP’ye kaybettireceğiz diyorlar. 31 Mart akşamı hepsi bir olsun, benim aziz milletim sandığa gömecek. AK Parti’de bütün teşkilatımız bir, iri, diri, kardeş olacağız. MHP’de de bütün teşkilat böyle olacak. Cumhur İttifakı’nı mezara kadar götüreceğiz. Vatan düşmanlarına sandıkta gereken cevabı vereceğiz.

“AB samimi değil”

Geçen hafta 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz? AB samimi değil. Bize karşı samimiyetsizlikleri neyse işte dünkü olay da aynen bunun bir ifadesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları ile tarih boyunca bunlar anılacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: AB’de idam yasak olmasına rağmen 42 insanı idam eden darbeci Sisi’nin davetine gidenlerden insan haklarından bahsedebilir mi? AB samimi değil.https://t.co/ilZ3hOAOpE pic.twitter.com/eZeExHaz84 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Şubat 2019

"Sizi sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Fındık fiyatları 10-11 liradan 18 liralara geldi. Biz sizlerin yanındayız. Sizi sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Fındık fiyatları 10-11 liradan 18 liralara geldi. Biz sizlerin yanındayız. Sizi sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.https://t.co/ilZ3hOAOpE pic.twitter.com/JUW8iNKjrY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber