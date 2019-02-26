MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK-MDK-İl Başkanları Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı.

31 Mart 2019’un tarihi bir eşik, bir dönüm, bir milat olduğunu ifade eden Bahçeli, “Cumhurun istiklal ve istikbal hedefleri mutlaka öne çıkacaktır. Yeniden sistem tartışması başlamaması için 31 Mart'ta Cumhur ittifakı başarıya ulaşmalıdır.” dedi.

Bahçeli, “Seçimlerin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur. Terör beka sorunudur, aksini iddia edenler terör sevicileri, terörist işbirlikçileri, vatana kast eden ihanet lobisidir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber