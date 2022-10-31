Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren tavsiye kararı, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) geldi.

Kuruma, son dönemde promosyonların günün ekonomik şartlarına uygun hale getirilmesi için yoğun başvuru yapıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuruları haklı bularak promosyon miktarlarının yenilenmesinin mümkün olduğunu değerlendirdi. Buna göre, taleplerin idare tarafından yeniden ele alınması kanaatine varıldı.

Tüm kamu kurumlarına örnek olacak kararda, "mevcut promosyon sözleşmelerini güncelleyin" tavsiyesinde bulunuldu.