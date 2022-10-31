Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda yaptığı görüşmede, Mogadişu’da 29 Ekim’de meydana gelen terör saldırısını kınadığını ve lanetlediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.

Somali’nin terörle mücadelesine verdikleri güçlü desteği sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her daim olduğu gibi Somali’nin ve Somali halkının yanında olduğunu dile getirdi.

Somali'de patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Eğitim Bakanlığı yakınında 2 bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ortalık savaş alanına döndü.

Meydana gelen patlamalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, en az 300 kişi yaralandı.