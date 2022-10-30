Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 07:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Somali’de meydana gelen patlamalarda en az 100 kişi öldü
[Fotograf: AA]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen patlamalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, en az 300 kişi yaralandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu, terör saldırısıyla kana bulandı. Eğitim Bakanlığı yakınında 2 bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ortalık savaş alanına döndü.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, saldırılarda en az 100 kişinin öldüğünü, 300 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Somali polisi, ilk patlamanın ardından olay yerine gazeteciler, sağlık ekipleri ve polislerin varmasından hemen sonra ikinci patlamanın meydana geldiğini ve bunun da can kaybını artırdığını kaydetti.
Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken işaretler terör örgütü Eş-Şebab'ı gösteriyor.
Türkiye, terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında Somali halkı ve hükemetine başsağlığı diledi.
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