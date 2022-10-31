Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 16:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti MYK toplandı
[Fotograf: AA]
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, iç ve dış gelişmeler ile Meclis çalışmaları ele alınacak.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda başörtüsüne yönelik anayasa teklifi üzerinde son bir değerlendirme yapılacak.
Teklifin bu değerlendirmenin ardından Meclis'e sunulması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıkladı.
Toplantıda bunun yansımalarının yanı sıra 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklar da ele alınacak.
Karadeniz'de Rus gemilerinin saldırıya uğraması sonrası tahıl sevkiyatının askıya alınması da değerlendirilecek.
MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler: AK Parti
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