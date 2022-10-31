Bakan Koca: Sağlıktaki kalitemizi 'Health Türkiye' ile dünyaya duyuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

Karadeniz'de Rus gemilerinin saldırıya uğraması sonrası tahıl sevkiyatının askıya alınması da değerlendirilecek.

Toplantıda bunun yansımalarının yanı sıra 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklar da ele alınacak.

Teklifin bu değerlendirmenin ardından Meclis'e sunulması bekleniyor.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda başörtüsüne yönelik anayasa teklifi üzerinde son bir değerlendirme yapılacak.

Sıradaki Haber

Bakan Kirişci: Mazot ve gübre desteklerini 2023 yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız