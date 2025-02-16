KDK devreye girdi, özel işletmenin kıyı işgali son buldu

KDK'nın kararına göre, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir işletme, demir kapı ve tel çitlerle halkın kullanımına açık kıyı şeridini kapattı ve denize girmek isteyenlerden ücret talebinde bulundu.

Sorunun çözülmesi için Milas Belediyesi'ne başvuran vatandaşlar, alandaki demir kapı ile tel örgülerin kaldırılmaması, denize girişlerinin engellenmesi üzerine KDK'ya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili kurumlarla temasa geçti.

Görüşmeler sonucu ilgili idari kurumlar, bölgedeki demir kapı ile tel çitlerin kamu alanından kaldırıldığını KDK'ya bildirdi.