Bakan Fidan'dan Almanya'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, Safedi ve Kurti ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.

Bakan Fidan, Safedi ile görüşmesinde, Filistin'deki durum ve Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.

Fidan, Kurti ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki son gelişmeler değerlendirildi.

Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ile görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Fidan ile Kellogg'un 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldiği aktarıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Kos ile görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Kos ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüştü.

Bakan Fidan görüşmede, AB'ye üyeliğin liyakat temelli olması ve Türkiye'nin adaylığının kimlik tartışmalarına kurban edilmemesi gerektiğini belirtti.

Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin somut adımlar içeren bir gündem çerçevesinde ilerletilmesinin önemine değinerek, Türkiye'nin üyesi olduğu AB'nin bölgede daha etkin bir güç olabileceğini ifade etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Şeybani ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüştü.

Görüşmede, Suriye'nin yeniden inşasıyla ilgili meseleler, Suriye'de devam eden hükümet kurma süreci ve DEAŞ ile PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadele konusu ele alındı.

Bosna Hersekli ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Konakovic ve Bayramov ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüştü.

Fidan ve Konakovic görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Bosna Hersek'teki gelişmeler ve Balkanlar'daki durumu ele aldı.

Ukraynalı yetkilerle görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Almanya'da görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Yermak ve Umerov ile görüştü.