Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02.28'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 23,75 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Depremin ardından bazı evlerde hasar oluştu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, depremin ardından sosyal medya hesabından, "Kıymetli hemşehrilerim, Sarıoğlan ilçemizde meydana gelen deprem sonrası bütün ekiplerimiz sahadadır. Hepimize geçmiş olsun" paylaşımı yaptı.

Kıymetli hemşehrilerim,Sarıoğlan ilçemizde meydana gelen deprem sonrası bütün ekiplerimiz sahadadır.Hepimize geçmiş olsun — Şehmus Günaydın (@SehmusGunaydin) January 18, 2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4,9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun" ifadelerini paylaştı.

Merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun. pic.twitter.com/j9IQDmw8Se — Dr. Memduh Büyükkılıç (@baskanmemduhbyk) January 17, 2022

Kentteki ilçe belediye başkanları da sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bazı evlerde çatlak var

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise depremden etkilenen ilçedeki incelemelerinin ardından, deprem sonrası tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Ayyıldırım, "Acil bir durumumuz, can ve mal kaybımız yok. Hava aydınlanınca bilgiler daha netleşecek. Birkaç evimizde çatlak var. Ahırların bazılarında hasar var" dedi.

İlçenin Palas Mahallesi'nde yaşayan Ayhan Oran, kendisini yataktan uyandıran büyük bir deprem yaşadıklarını anlattı.

Duvardaki saatin yere düştüğünü ve evinde çatlaklar olduğunu kaydeden Oran, "İçimde öyle bir korku var ki şu an bile titriyorum. Hayvanlarımda bir şey yok. Birkaç parça taş düşmüş ahırımda. Şu an için korkulacak bir şey yok" diye konuştu.

Ölen ve yaralanan yok

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Atsız da depremde ölü veya yaralının olmadığını söyledi.

İlçedeki evlerde çeşitli büyüklükte çatlakların olduğuna söyleyen Atsız, sabah saatlerinde hasar tespit çalışmalarının başlayacağını ifade etti.

Atsız, AFAD Başkanlığı tarafından görevlendirilen Nevşehir, Aksaray ile Ankara'dan 4 ekibin Kayseri'ye geldiğini ve çeşitli kurumların desteği ile çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Depremden korkan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını söyleyen Atsız, durumlarının iyi olduğunu ve olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.