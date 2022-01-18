Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç yıl aradan sonra farklı illerde görev yapan muhtarlar ile Beştepe'de buluşacak. Erdoğan'ın yarın gerçekleştirilecek "Muhtarlar Toplantısı"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç yıl aradan sonra Beştepe'de muhtarlarla bir araya gelecek.
Erdoğan, muhtarların sorunlarını dinleyecek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
3 yıl sonra muhtarlarla buluşacak
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki son muhtarlar toplantısı 27 Aralık 2018'de yapıldı. O buluşma, 49'uncu Muhtarlar Toplantısı olarak kayıtlara geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Aksaray, Osmaniye, Samsun, Mardin, Kahramanmaraş'ın da olduğu 23 ilden muhtarları ağırladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 49'uncu Muhtarlar Toplantısı'ndan üç yıl sonra yeniden muhtarlarla buluşacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinden önce 17 Mayıs 2019'da da İstanbul'da görev yapan muhtarlarla bir araya gelmişti.
Erdoğan, 19 Ekim 2020'de de "Muhtarlar Günü" dolayısıyla telefon aracılığıyla muhtarlara seslendi.
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