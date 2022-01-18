Koronavirüs salgını omicron varyantının etkisiyle sürüyor. Son 20 saatte 403 bin 836 COVID-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı. 162 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 106 oldu.

Haftalık vaka haritasında binli rakamlar aşıldı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı. Vakalar 78 ilde artarken, yalnızca 3 ilde azaldı.

Bir yandan aşılama devam ederken bir yandan da salgının seyrine ilişkin son gelişmeler Sağlık Bakanlığı'nın gündeminde...

Koronavirüs Bilim Kurulu 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.