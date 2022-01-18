Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 08:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da terör örgütlerine operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerine 10 ayrı noktada operasyon başlattı. Kentte ayrıca, iki sol terör örgütlü şüphelisi 5 kişi için 6 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatıldı.
Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 9 ayrı soruşturma kapsamında 10 şüphelinin adresinde arama başlatıldı.
Şüpheliler arasında, kapatılan askeri okul öğrencileri, mühendis ve ihraç ve aktif öğretmenler de yer alıyor.
MLSPB ve MKP üyelerine operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı terör örgütü şüphelilerine de şafak baskını düzenledi.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birlikleri (MLSPB) ve Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi 5 şüpheli için 6 adrese operasyon başlattı.
Etiketler: FETÖ İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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