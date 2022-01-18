Operasyonlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatıldı.

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 9 ayrı soruşturma kapsamında 10 şüphelinin adresinde arama başlatıldı.

Şüpheliler arasında, kapatılan askeri okul öğrencileri, mühendis ve ihraç ve aktif öğretmenler de yer alıyor.

MLSPB ve MKP üyelerine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı terör örgütü şüphelilerine de şafak baskını düzenledi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birlikleri (MLSPB) ve Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi 5 şüpheli için 6 adrese operasyon başlattı.