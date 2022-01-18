Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 02:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.28'te Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 23 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
#DEPREM: Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02.28'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) January 17, 2022
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Olumsuz bir ihbar yok
AFAD, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Etiketler: Deprem Son Dakika
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