Emniyet ve Jandarma'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında harekete geçildi. Banka hareketleri ve sosyal medya paylaşımları tespit edilen şüphelilerin, örgüt için para topladığı belirlendi.

DEAŞ'lı teröristler ve aileleri için sözde yardım toplayan şüpheliler hakkında harekete geçildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 24 ilde 64 DEAŞ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.