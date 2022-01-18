Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 08:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan 64 kişiye operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağladıkları tespit edilen 64 kişi hakkında Ankara merkezli 24 ilde operasyon başlattı.
Emniyet ve Jandarma'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında harekete geçildi. Banka hareketleri ve sosyal medya paylaşımları tespit edilen şüphelilerin, örgüt için para topladığı belirlendi.
DEAŞ'lı teröristler ve aileleri için sözde yardım toplayan şüpheliler hakkında harekete geçildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 24 ilde 64 DEAŞ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Ankara DEAŞ Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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