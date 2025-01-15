Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.01.2025 07:59

Kayseri'de organize suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de E.Ç'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-6" operasyonunda 19 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Kayseri'de organize suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını E.Ç'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Hücre-6" operayonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan örgüt üyesi şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Operasyonlarda, 15 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ele geçirildi.

"Bildirin, gereğini yapalım"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yerlikaya, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Biz gereğini yapalım" dedi.

Bakan Yerlikaya, ayrıca, operasyonları koordine eden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

ETİKETLER
Son Dakika Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda soru sayısı 120'ye yükseltildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:41
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak
09:38
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:20
Mardin'de işçi servisi ve kamyon çarpıştı: 11 yaralı
09:26
Türk "takım uydusuna" 4 yeni oyuncu katıldı
08:33
Edirne'de 4 gündür devam eden kar yağışı etkisini yitirecek
08:28
Marmara'da hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ