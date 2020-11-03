Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun bulunması için aylardır büyük çaba gösteren Tunceli AFAD ekibi, gece gündüz demeden insanların yardımına koşmak için hazır bekliyor.

Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'e de son teknoloji ekipmanlarıyla kısa sürede ulaşan Tunceli AFAD ekibinden 7 personel, arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor.

Tunceli AFAD Müdürü Cem Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu ekip, diğer arama kurtarma ekipleriyle koordineli çalışarak enkaz altıda kalan hayatları kurtarmaya çalışıyor.

Ayda bebeğin kurtarılmasında da görev aldılar

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 4 kişinin kurtarılmasında görev alan Tunceli AFAD ekibi, Emrah Apartmanı enkazında da 2 kişinin cansız bedenine ulaştı ve aynı apartmanın enkazından 2 kediyi canlı çıkardı.

Arama kurtarma çalışmalarına titizlikle ve mesai kavramı gözetmeksizin devam eden ekipler, Rıza Bey Apartmanı enkazından bugün sağ olarak çıkartılan Ayda Gezgin'in kurtarılmasında da görev aldı.

Ekipler, Rıza Bey Apartmanı enkazındaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.