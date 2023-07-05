Katiller cezasız kalmadı

Türkiye, sınır ötesinde de teröristlere nefes aldırmıyor. Son 3 ayda terör örgütlerinin tepe kodralarına ağır darbe vuruldu.

DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi başta olmak üzere kırmızı, mavi ve gri kategoride aranan teröristler MİT'in nokta operasyonlarıyla sınır ötesinde ektisiz hale getirildi.

Terörden arananlar listesine 3 ayrı kategoriye 4 çizik atıldı. İşte o nokta operasyonlar ve ayrıntıları...

PKK ve DEAŞ'a nisan darbesi

MİT, nisan ayında düzenlediği kritik operasyonlarla teröristlere nefes aldırmadı. Önce terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı, Suriye Kamışlı'da etkisiz hale getirildi.

Ardından Suriye'nin kuzeyine bir operasyon daha düzenlendi. Bu kez metropollerde eylem talimatı veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu "Mazlum Karamok" kod adlı Sabri Abdullah Ayn El Arab'da etkisiz hale getirildi.

Türkiye'de infial uyandıran eylemleri organize eden terörist olması nedeniyle "Bahoz Erdal" kod adlı terörist Fehman Hüseyin ile kutlama yaptıkları bildirilen Abdullah'a, 2022 yılında Suriye'de bir kadına tecavüz etmesine rağmen, bölücü örgüt tarafından herhangi bir ceza verilmediği, tecavüze uğrayan kadının ise intihar ettiği belirlendi.

DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi etkisiz hale getirildi

Takvimler 30 Nisan'ı gösterdiğinde ise Suriye'nin kuzeyindeki büyük operasyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'yi etkisiz hale getirmişti.

Terör örgütü DEAŞ'a 2013'te katılan Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükseldi. Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, DEAŞ'ın önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022'de sözde yeni sorumlu olarak ilan edilmişti.

Haziran ayında terörle mücadele hız kesmeden sürdürüldü.

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan Fehmi Öğmen ve 2 teröristi, Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Öğmen, örgüte 1993'te katılmış, yurt içiyle yurt dışında uzun yıllar terör faaliyetleri yürütmüştü. Türkiye'deki birçok eylemi bizzat organize eden örgüt yöneticilerinden Öğmen'e yönelik operasyonda, gri listede aranan Öğmen ile beraberindeki sözde tabur sorumlusu "Mazlum Koçer" kod adlı Mehmet Salih Çakal ve şoförleri "Ararat Tolhildan" kod adlı Ahmed Muhammed Ali etkisiz hale getirildi.

Polis memuru Fethi Sekin'in kanı yerde kalmadı

6 yıl önce polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırının talimatını veren terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç da Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

Söz konusu saldırının planlayıcılarından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan teröristin, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör faaliyetlerine katılan terörist Abdulkahar Karasaç'ın yurt içine yönelik maket uçak ve dron saldırılarının da planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlendi.

Kırmızı ve mavi listeye birer çizik daha

MİT, terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

TSK'nın 2018'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katılan Ulugana, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde Nisan 2022'de Polis Özel Harekat birimlerine düzenlenen saldırı gibi eylemlerin talimatını vermişti.

2018'den bu yana Afrin-Tel Rıfat bölgelerinde terör faaliyeti yürüten Ulugana, bölgedeki örgüt mensuplarının Türkiye'ye aktarımlarını da organize ediyordu.

Haziran ayında ayrıca, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı MİT'in hedefindeydi.

Teröristin Suriye'de olduğu bilgisine ulaşan MİT, Kamışlı kentinde çalışma yaptı. Çadırcı, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kuruluşundan itibaren terör örgütünde yer alan Çadırcı'nın, 1997-1999 döneminde Avrupa'da, 2000'de de Irak kuzeyindeki Kandil'de faaliyette bulunduğu belirlendi.



Interpol tarafından 2001'den itibaren kırmızı bültenle aranan Çadırcı'nın, örgütün Irak'ın kuzeyindeki ve Avrupa'daki faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi.



2008-2010 yıllarında PKK/KCK sözde Moskova sorumlusu olarak faaliyet yürüten Çadırcı'nın 2018'den bu yana PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyinde yer aldığı belirlendi.

Türk diplomat Osman Köse'nin kanı yerde kalmadı

Teröristlere temmuz ayında ilk darbe PKK'nın sözde Irak istihbarat sorumlusu Hasan kod adlı Celal Kaya'nın, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirilmesiyle vuruldu.



Erbil’de 17 Temmuz 2019’da Türk diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği eylemin de azmettiricisi olan terörist Kaya'nın, uzun zamandır Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde ve dışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini organize eden Kaya'nın liderlik ettiği şebekenin, Irak'ın kuzeyinde harekat düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına terör örgütü PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik terör eylemlerinin planlanması için çalıştığı tespit edildi.

Kaya ile ilgili istihbarat elde eden MİT, teröristin faaliyetlerini adım adım takip etti. Terörist Kaya, Irak'ın Süleymaniye kenti kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Operasyonla örgütün istihbarat ağına ağır darbe indirildi.

(Grafik: Nursel Cobuloğlu Çoban/TRT Haber)