Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Konseyi’nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi 1 yıl uzatılan Stoltenberg'i tebrik etti.
Stoltenberg'e başarılarının devamını dileyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg’in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum."
NATO Konseyi’nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum @jensstoltenberg’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2023