Pençe Kilit'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler; 11 adet 120 mm havan mühimmatı, 13 adet 81 mm havan mühimmatı ve tapaları, 1 adet 120 mm havan namlusu, 1 adet 81 mm havan tablası, 2 adet jelikan."
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2023
Bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda… pic.twitter.com/aFk72155sN