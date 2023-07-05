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Gündem
TRT Haber 05.07.2023 11:38

Pençe Kilit'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi. Bölgede gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Pençe Kilit'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler; 11 adet 120 mm havan mühimmatı, 13 adet 81 mm havan mühimmatı ve tapaları, 1 adet 120 mm havan namlusu,  1 adet 81 mm havan tablası, 2 adet jelikan." 

 

ETİKETLER
Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK Pençe Operasyonları
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