Pençe Kilit'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler; 11 adet 120 mm havan mühimmatı, 13 adet 81 mm havan mühimmatı ve tapaları, 1 adet 120 mm havan namlusu, 1 adet 81 mm havan tablası, 2 adet jelikan."