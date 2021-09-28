Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Katar’dan Türkiye’ye büyük destek
[Fotoğraf: Arşiv]
Katar Devleti, AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yangın ve sel afeti destek hesaplarına 265 milyon lira bağış yaptı.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yangın ve sel afeti destek hesaplarına yapılan yardımın 902 milyon 863 bin 848 liraya ulaştığı duruldu.
Paylaşımda, "265 milyon TL bağış yapan Katar Devleti'ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz" ifadesi yer aldı.
Yangın ve Sel Afeti Destek Hesaplarına yatan bağışların güncel tutarı 9️⃣0️⃣2️⃣.8️⃣6️⃣3️⃣.8️⃣4️⃣8️⃣,7️⃣3️⃣ TL'ye ulaşmıştır.— AFAD (@AFADBaskanlik) September 27, 2021
Bugün 2️⃣6️⃣5️⃣ milyon TL bağış yapan Katar Devleti'ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/qA4XAEDV1y
Ayrıca "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunabileceği de hatırlatıldı.
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