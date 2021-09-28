AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yangın ve sel afeti destek hesaplarına yapılan yardımın 902 milyon 863 bin 848 liraya ulaştığı duruldu.

Paylaşımda, "265 milyon TL bağış yapan Katar Devleti'ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz" ifadesi yer aldı.

Yangın ve Sel Afeti Destek Hesaplarına yatan bağışların güncel tutarı 9️⃣0️⃣2️⃣.8️⃣6️⃣3️⃣.8️⃣4️⃣8️⃣,7️⃣3️⃣ TL'ye ulaşmıştır.



Bugün 2️⃣6️⃣5️⃣ milyon TL bağış yapan Katar Devleti'ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/qA4XAEDV1y — AFAD (@AFADBaskanlik) September 27, 2021

Ayrıca "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunabileceği de hatırlatıldı.