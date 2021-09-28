İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Taksi Denetimleri genelgesi gönderdi.

Genelgeye göre, taksi denetimleri artırılacak, şehirlerarası otobüslerdeki gibi taksilerde de sivil personel, denetim gerçekleştirecek.

Yayımlanan genelgede, son dönemde özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin artığına dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Taksi Denetimleri genelgesi gönderdi. Polis ekipleri, ticari taksilerin yolcuyu almadığını tespit etmesi halinde, yolcu taksiye bindirilecek. Almamakta ısrar eden taksilere de trafikten men dahil yasal işlem başlatılacak. Detaylar @trthaber’de. pic.twitter.com/n27EmoksM7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 28, 2021





Bu durumun taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları ve asayişe müessir olayları arttırabileceği, ticari taksilerde seyahat eden/etmek isteyen vatandaşlar ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulandı.

Yolcu seçen taksici trafikten men edilecek

Yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacak denetimler şu şekilde sıralandı:

Taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayet/müraacatlar ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek.

Taksiye bindirilecek, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde gerekli yasal işlem (trafikten men dahil) yapılacak.

Ticari taksi denetimleri artırılarak şehirler arası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak.

Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar (belediyeler, esnaf odası vb.) ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak.