İkili lider Soçi'de bir araya gelecek.

İletişim başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra Suriye, Libya ve Afganistan’daki gelişmeler ele alınacak.

Ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler de değerlendirilecek.