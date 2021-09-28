Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 12:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere yarın Rusya'ya gidiyor. Erdoğan ve Putin, ikili ve bölgesel konuları masaya yatıracak.
İkili lider Soçi'de bir araya gelecek.
İletişim başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra Suriye, Libya ve Afganistan’daki gelişmeler ele alınacak.
Ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler de değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin uzun bir aradan sonra Soçi'de yüz yüze görüşecek. İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre görüşmede Suriye, Libya ve Afganistan başlıkları ele alınacak. https://t.co/YNP3Rswx7h pic.twitter.com/GuqITDVOts— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 28, 2021
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Rusya Vladimir Putin
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