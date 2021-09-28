Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "PCR testi" kararı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, COVID-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.
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Etiketler: Son Dakika PCR Testi Kişisel Veri Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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