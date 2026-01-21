Kartalkaya otel yangını faciasının 1. yılı

Grand Kartal Otel'in restoran kısmındaki "showrom" (şov alanı) diye tabir edilen alanda bulunan grill plate (ticari mutfaklarda kullanılan pişirme cihazı) cihazından kaynaklı olarak 21 Ocak 2025'te saat 03.16'da yangın çıktı.

Yangın, LPG fleksi (yüksek sıcak-soğuk derecelere kadar dayanıklı) hortumunun erimesi sonucu gazın alevlenmesiyle kontrol edilemez büyüklüğe ulaştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile dönemin AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Olaya 156 araç ve 428 personelle müdahale edilirken, yangın ihbarının geldiği andan 36 saat sonra arama kurtarma ve soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 4 başmüfettiş, İçişleri Bakanlığınca 2 mülkiye başmüfettişi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibi görevlendirildi, ayrıca Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğu bildirdi, olayda 137 kişi de yaralandı. Vefat edenler, Bolu, İstanbul, Ankara, Mardin, Adana, Bartın, Manisa, Konya, Bursa, Kayseri ve İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devlet başkanları, bakanlar, siyasi partilerin genel başkanları ve sivil toplum kuruluşları, yangına ilişkin taziye mesajı yayımladı, ülke genelinde 1 günlük yas ilan edildi.

Yangının başlangıcı, yayılması ve faciadan kaçış çabaları güvenlik kameralarına yansıdı

Otelin güvenlik kamera görüntüleri, yangının çıkış anı, yayılması, binada konaklayanların kurtulma çabaları, otelin dışındaki panik ile vatandaşlar, ekipler ve çalışanların kurtarma çalışmalarını kayıt altına aldı.

Yangının başladığı mutfak bölümündeki kayıtlarda, dumanları fark eden mutfak çalışanlarının lavabonun altındaki yangın söndürme tüpünü kullanmadan panik halinde kaçması ve alevlerin büyümesiyle etrafı dumanların kaplaması yer aldı.

Restoran kısmında ise duman çıkmaya başlayan "grill plate" cihazının bulunduğu yerde yoğun alev ile duman görüntülere yansıdı.

Bazı tatilcilerin yangın esnasında kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görülen kayıtlarda, binanın ön tarafındaki otelin giriş kapısından dışarı çıkışlar ile sundurmaya dayanan merdivenlerle müşterilerin kurtarılmaya çalışılması görüldü.

Otelin ön kısmı ile otoparkını gösteren görüntülerde, müşterilerin camlardan sundurmaya, oradan da zemine inmeye çalıştığı, bazılarının 5'inci kattaki pencereden sarkıtılan çarşafa tutunarak inmeye çalıştığı, bu sırada bir kişinin düştüğü anlar yer aldı.

Binanın arka kısmına ait görüntülerde ise şov alanından alev ve dumanların yükselmesi, otelden koşarak çıkan bazı insanların kayarak düşmesi ve panik halinde cep telefonlarıyla birilerini araması kayıt altına alındı.

Yangının ilk anları ve sonrasındaki 2,5 saate ilişkin, oteli dışarıdan gören yakındaki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, otelin vadiye bakan arka cephesindeki alevlerin geceyi aydınlattığı, otelin ön tarafında da hareketlilik yaşandığı görüldü.

Ayrıca alevlerin lobi kısmında yükselmesi, dumanların kapalı otoparkı kaplaması kaydedildi.

Genel Müdür ve ailesinin odalarını terk ettikleri ana ilişkin görüntüler

Otelin Genel Müdürü Emir Aras, eşi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Aras'ın yangının başlamasından kısa süre sonra odalarını terk ettikleri anın görüntüleri de ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bilirkişi raporuna göre saat 03.16'da başlayan yangında Aras ve ailesinin saat 03.34'te odalarından koşarak çıkmaları yer alıyor.

Emir Aras'ın ailesiyle kaldığı 7'nci kattaki odasından çıktıktan sonra koridorun sonuna doğru koştuğu, bir süre sonra geri geldiği ve odaya girdiği anlar kamera kayıtlarında bulunuyor.

Aras'ın eşi, otel sahibi Halit Ergül'ün kızı ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Aras'ın da koridora bakarak panik içinde odaya geri döndüğü, bir süre sonra aile üyelerinin üstlerini giyinmiş şekilde odadan çıkarak koridor boyunca koştukları görülüyor.

Görüntünün sonunda koridorun kısa süre içinde dumanla kaplandığı anlar da yer alıyor.

Saat 03.16'da başlayan yangına ilk müdahale 04.24'te geldi

Yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen raporda, yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçti.

İlk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile yapılan incelemeler sonucu yangının 4'üncü kattaki mutfak/restoran bölümünden başladığının belirlendiği anlatılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerine ulaşıldığında, Grand Kartal Otel'in alevli şekilde yandığı görüldü. Yangın tarafımızca söndürülmüştür. Otel ön cephesinden merdivenli araç ile 50'den fazla vatandaş bulundukları odaların camlarından alınarak tahliye edilmiştir. Binanın arka cephesine merdivenli araç ve arazöz girişi, karlı yol ve gevşek zemin sebebiyle mümkün olmadığından atlama yatağı ile 1 vatandaş kurtarılarak tahliye edilmiştir."

Binada lobi kısmından başlanarak tüm katlarda arama kurtarma çalışması yapıldığı belirtilen raporda, "Yangında otel binasının tamamı kullanılamaz hale gelmiştir." denildi.

Bilirkişi heyeti: "Olay öngörülebilir, basit önlemlerle engellenebilir ve sonuçları yok edilebilir"

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında otelin yetkilileri, çalışanları ve firmanın denetlenmesinde sorumlu ilgili kurumların mevcut ve eski yöneticileri gözaltına alındı.

Otel sahibi Halit Ergül, genel müdür Emir Aras, yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül ile Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, muhasebe personelleri Cemal Özer ve Mehmet Salun, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve mutfak personeli Faysal Yaver tutuklandı.

Alanında uzman öğretim üyelerinden oluşturulan teknik bilirkişi heyeti, hazırladığı raporu Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Raporda, restoran kısmında LPG gazının etkisiyle büyüyen yangında, dumanların merdiven boşluklarının baca rolü görerek üst katlara yayıldığı, ahşap kaplama nedeniyle otelin üst kısımlarına, sonrasında dış bölümüne sıçrayarak büyüdüğü ve otelin "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" şartlarını sağlamadığı belirtildi.

Raporda, özellikle yangının çıkmasında, büyümesinde ve yangın önlemlerinin alınmamasında otel sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, otelin işletmesinden sorumlu genel müdür ve sıralı yetkili yöneticiler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, LPG tesisatında ihmalleri gerçekleştiren yetkili ve sorumluların birinci derecede asli kusurlu bulunduğu bildirildi.

Otelin yangın önlemleri, insan ve çevre sağlığıyla mal ve can güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği anlamında yeterli olup olmadığını denetlemeyen, denetimini özensiz ve eksik yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yangın önlemi açısından eksiklikler tespit edip gereğini yapmayan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkililerinin birinci derecede etkili olduğu belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Olayın öngörülebilir, basit önlemlerle engellenebilir ve sonuçları yok edilebilir yangın olduğu, belirtilen ihmaller zincirinin olayın gerçekleşmesi, engellenememesi, yayılması ve çok fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle doğrudan ilişkili ve illiyet bağı birçok noktadan birden fazla kere kurulmuştur."