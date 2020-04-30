Kars'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi, Çemçe Grubu imha edildi
Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında, 2 gün içinde 7 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölücü terör örgütünün sözde Çemçe Grubu'nun imha edildiğini açıkladı.
Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, son 2 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7’ye yükseldiği belirtildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 1 adet Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 2 adet tabanca, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kahraman @Jandarma'mız iki günde, Kars Kağızman’da yaptığı operasyonda PKK’lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek Çemçe grubunu tamamen yok etmiştir.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 30, 2020
Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin...
Çemçe Grubu imha edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kasım 2019 tarihinde aynı bölgede etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte Kars Kağızman kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütünün sözde Çemçe Grubu'nun imha edildiğini açıkladı.