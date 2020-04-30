Koronavirüs Bilim Kurulu çalışmalarına devam ederken, Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadele için bir adım daha geldi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu kuruldu. Yeni komisyonla birlikte bilimsel araştırmalar daha kontrollü yapılacak. Çalışmalar komisyon tarafından değerlendirilecek. Komisyona başvurmak için Sağlık Bakanlığı tarafından bir rehber de yayımlandı.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız

5 iş günü içinde değerlendirilecek

COVID-19 ile ilgili araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu komisyona bildirilecek.

Daha önce etik kurul izni almış COVID-19 araştırmaları için de en geç 10 gün içerisinde komisyona başvuru yapılmalı.

Komisyon bildirim formları, https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr adresinde bulunuyor. Formlar online doldurulacak. Araştırmalar, komisyon tarafından en fazla 5 iş günü içinde değerlendirilecek ve geri dönüş sağlanacak.