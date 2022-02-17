Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karma Komisyon'dan Semra Güzel kararı: Dokunulmazlığı kaldırılsın
Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için oy çokluğuyla karar aldı. Güzel'in dokulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son karar, TBMM Genel Kurulu'nda alınacak.
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Etiketler: HDP Son Dakika
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