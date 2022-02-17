Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.00’da video konferans yöntemiyle toplandı.

Gündemde, omicron varyantı ile birlikte son dönemde artışa geçen vaka sayıları vardı.

Vaka sayısını azaltmak için tedbirler, mücadele yöntemleri ve aşı takvimi toplantının önemli gündem başlıkları arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Vaka sayıları 90 binlerde

16 Şubat'ta açıklanan koronavirüs tablosuna göre, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi, 271 kişi hayatını kaybetti, 104 bin 409 kişi sağlığına kavuştu.

15 Şubat'ta ise can kaybı 7 Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 300'ün üzerine çıktı.