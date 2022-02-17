Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı.
Tarihî dostluk ve kardeşlik bağlarımızın olduğu Kosova’nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 17, 2022
Kardeş Kosova halkına huzur, refah ve esenlik diliyor, en kalbî selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. pic.twitter.com/nHzOlzklW5
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarımızın olduğu Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kardeş Kosova halkına huzur, refah ve esenlik diliyor, en kalbi selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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