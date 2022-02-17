Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'nun dayısı vefat etti
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis, Samsun'da hayatını kaybetti.
Bafra ilçesinde yaşayan Ali İhsan Reis, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.
Yaşamını yitiren Reis'in cenazesinin yarın Darboğaz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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