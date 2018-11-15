  • 15 KASIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.341
    EURO 6.07
  • BIST 93296.84
    ALTIN 208.318
Buradasınız : » » Karlov cinayeti soruşturmasında sona gelindi

Karlov cinayeti soruşturmasında sona gelindi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, iddianamesini tamamladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Karlov cinayeti soruşturmasında sona gelindi

Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, iddianamesini tamamladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekilinin onayına sunulan iddianame, onaylanması durumunda mahkemeye gönderilecek.

Karlov cinayeti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, serginin organizatörü, bazı polisler ve Altıntaş'ın "FETÖ abisi" eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt'ün de arasında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER